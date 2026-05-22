Guardiola se va del Manchester City con "una increíble sensación de paz interior"

-

Pep Guardiola deja el Manchester City con "una increíble sensación de paz interior", sabiendo que "la gente ha apreciado lo que hemos hecho durante estos diez años", declaró el técnico español este viernes, convencido de que "el club necesita a un nuevo entrenador, una nueva energía".

TE PUEDE INTERESAR: Pep Guardiola dejará el Manchester City al final de la temporada

"Me voy con una increíble sensación de paz interior, sabiendo que lo he dado todo por este club, que lo dejo en una mejor situación y que la gente ha apreciado lo que hemos hecho durante estos diez años", dijo en rueda de prensa.

Guardiola se siente "feliz y orgulloso" de marcharse tras un mandato en el que el City ha logrado veinte títulos, seis de ellos en la Premier League y uno en la Liga de Campeones, el primero del club.

Pero ahora, "es el momento", continuó, explicando que ya no tiene el mismo nivel de energía que antes.

"Diez años es mucho tiempo y creo que el club necesita a un nuevo entrenador, una nueva energía, con estos jugadores increíbles que tenemos ahora mismo, y empezar a escribir un nuevo capítulo", añadió.

A los 55 años, Guardiola tiene previsto primero "descansar". "Quiero tomar distancia y no entrenar durante un tiempo", añadió.

“ Ha sido quizá la experiencia de mi vida; si no, no habría durado diez años. No puedo estar más agradecido por todo el amor y el cariño que he recibido durante muchísimos años ” Pep Guardiola, técnico español

Guardiola desveló que solo confirmó su salida a los jugadores el viernes por la mañana, cuando la información ya había sido filtrada por los medios británicos desde el lunes.

"El discurso fue catastrófico, estaba tan nervioso, más que nunca", bromeó.

No estoy llorando pic.twitter.com/qqGkDB9zuB — Manchester City (@ManCityES) May 22, 2026

La decisión del club de renombrar una de las tribunas del Etihad Stadium (la North Stand) en su honor, anunciada este viernes, lo dejó "sin palabras".

"Me gusta pensar que mi energía estará allí para siempre, me gusta esa sensación. En los momentos difíciles, alguien mirará allí y se acordará de Pep; enviaré buenas vibraciones al equipo, al club. Es el mayor honor que puedo recibir".