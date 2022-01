Nueva York podría convertirse en el centro de las criptomonedas

Eric Adams, quien recientemente asumió el cargo de Alcalde de Nueva York, está por cumplir una de sus promesas recibir sus primeros tres pagos en criptomonedas.

Meses después de declarar que aceptaría sus primeros tres cheques en criptomonedas, en un intento innovador por reducir las brechas digitales y financieras, el alcalde de la ciudad de Nueva York dice que la ley federal le impide cumplir su promesa, pero aún así convertirá su pago en criptomoneda y aseguró que hará de Nueva York el centro del bitcoin.

Adams, entonces alcalde electo, hizo la promesa de "pagarme en Bitcoin" poco después de su victoria en noviembre. Fue en respuesta a un tuit del alcalde de Miami, Francis Suárez, quien dijo que recibiría su próximo cheque de pago en su totalidad en Bitcoin, con el objetivo de ser el primer político en hacerlo.

El demócrata de Nueva York buscó subir la apuesta con su anuncio de "Tres primeros" cheques de pago.

Sin embargo, el jueves, un día antes de recibir su primer pago como alcalde, Adams dijo que su primer cheque se convertiría automáticamente en criptomoneda.

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait! — Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 4, 2021

Aparentemente, todavía planea hacer lo mismo con sus próximos dos cheques, aunque su polémica declaración: "¡Págueme en Bitcoin!" está un poco atrofiada.

Adams convertirá los fondos utilizando una plataforma segura de intercambio en línea antes de que se depositen, dijo su oficina.

"Nueva York es el centro del mundo y queremos que sea el centro de las criptomonedas y otras innovaciones financieras", dijo Adams en un comunicado, haciendo referencia al mismo impulso que lo empujó a hacer la promesa en primer lugar.