El guatemalteco que integra una nueva agrupación de salsa de Nueva York

Marvin Moscoso es originario de Sanarate y realizó varios trabajos hasta que lo descubrió un productor musical.

Un artista guatemalteco está triunfando en Nueva York como parte de una agrupación formada por grandes de la música y ganadores del prestigioso Grammy.

Marvin Moscoso migró a Estados Unidos en busca de oportunidades e inició realizando trabajos en la construcción, poco apoco encontró una oportunidad como mesero sin imaginar que sería la plataforma que lo llevó a atender a famosos clientes que cambiarían su destino.

"Trabajaba de mesero y mientras servía a las mesas una persona entre un grupo me mandó a llamar y me pregunto si yo era artista, me pareció intrigante, le pregunte cómo lo sabía y al otro que estaba frente a él dijo ;¡te lo dije!, ambos habían hecho una apuesta. Comenzamos a hablar y me dijeron que cualquier cosa que necesitara ellos se dedicaban a la música y me dieron su contacto", explicó.

Agrupación "Luisito Gómez y Calle 107". (Foto: Oficial)

Luego de unos meses, por azares del destino y amigos en común en redes, Marvin tuvo contacto con el productor, arreglista, pianista y ganador del Latin Grammy, Luisito Gomez, quien lo invitó a audicionar para un nuevo proyecto.

"El primer día de grabación ellos invitaron a un amigo para que me ayudara a dirigir la voz y al terminar mi canción y salir de cabina lo vi y me dijo: '¡hey! tu eras el mesero que vimos la otra vez' y le dije que sí, ni él ni yo imaginamos que nos volveríamos a ver.

El guatemalteco originario de Sanarate ahora es parte de "Luisito Gomez y calle 107" agrupación que desea seguir la tradición de la salsa, el popular género musical nacido en Nueva York.

"Me siento muy agradecido y con la responsabilidad de representar bien a Guatemala... es un proyecto de mucho trabajo, de mucha pasión, estamos haciendo salsa de calidad para las nuevas generaciones", dijo Marvin a Soy502.

Marvin Moscoso dejó Guatemala en busca de su sueño en la música. (Foto: Luisito Gómez y calle 107 oficial)

A parte de Luisito y junto a Moscoso, los otros músicos del proyecto son Ordanis Castillo, originario del Bronx, Nueva York y Blad Melodía, originario de Santo Domingo, República Dominicana.

El segundo sencillo que lanzará la agrupación estará a cargo de la voz del guatemalteco.

Marvin inició en la música desde niño instruido por su abuela, la maestra y músico Yolanda Orellana.

Participó en un reality que se llevó a cabo por TV Azteca Guate en el año 2012, luego se mudó a la ciudad de México, para estudiar actuación, para luego buscar su camino en Nueva York con la promesa de triunfar, pero no ha sido fácil, estar solo en una ciudad tan grande, sin ayuda de nadie y trabajando desde cero an varios oficios, han formado su carácter para triunfar.

"Soy de Guatemala, empecé a cantar en mi país, en Sanarate, el lugar de donde soy... creo que venir de un pueblo pequeño y de un lugar de gente humilde, de gente trabajadora, es lo que hoy me puede conectar más con la gente en los escenarios", explicó al presentarse como parte del proyecto.

Luisito Gomez y su padre Luis Gomez han sido músicos influyentes involucrados en el descubrimiento de artistas de música latina en Estados Unidos, como el grupo Romeo Santos y el grupo Aventura y Prince Royce.

Luisito fue el primer beneficiario de la beca de la Fundación de Celia Cruz. en su adolescencia y al los 15 años empezó a tocar en clubes nocturnos de Nueva York, graduado de la prestigiosa Berklee College of Music donde logró una doble titulación en Jazz Composition y Music Production & Engineering. Ganó un Grammy en 2015 y tuvo una nominación nominado en 2016.

