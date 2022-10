¿Qué ocasionó la estampida en Seúl que dejó más de 100 muertos?

Una estampida humana durante la celebración de Halloween dejó más de un centenar de muertos y varios heridos de gravedad en Corea del Sur.

Al menos 146 personas murieron, luego de que se registrara una estampida en el barrio de Itaewon, Seúl en Corea del Sur, durante una celebración de Halloween.

Ante esto, el presidente Yoon Suk-yeol declaró luto nacional, afirmando que buscarán tomar medidas para que en el futuro no vuelve a suceder.

En redes sociales se compartieron videos y fotografías de los momentos de pánico que vivieron los asistentes. Pero, ¿qué ocasionó la estampida?

Más de cien muertos dejó la estampida en Seúl. (Foto: Infobae)

De acuerdo con la agencia de noticias, Yonhap, en el lugar de los hechos se dijo que una multitud se reunió para ver a una celebridad famosa, lo que causó la aglomeración mortal.

Aunque no se confirmaron más detalles o de quién se trató exactamente.

Al lugar acudieron más de 140 ambulancias para atender a las decenas de personas que fueron pisoteadas y resultaron con paro cardíaco.

Esta era la primera fiesta de Halloween celebrada en el país asiático, desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020.