¡De terror! Así inició la estampida mortal en fiesta de Halloween

Una estampida humana ocurrida durante la celebración de Halloween, dejó decenas de muertos y varios heridos de gravedad en Corea del Sur.

Al menos cincuenta personas murieron, luego de que se registrara una estampida en el barrio de Itaewon, Seúl en Corea del Sur, según detallan medios locales.

La tragedia sucedió en plena celebración de Halloween, la cual reúne a miles de personas en dicha ciudad cada año.

En redes sociales se compartió un video que muestra el inicio de la estampida, en donde miles de personas se empujan de un lado a otro, en su desesperación por no avanzar.

#BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampede pic.twitter.com/QwyWcYTj43 — Media Warrior (@MediaWarriorY) October 29, 2022

En otros audiovisuales se observa a decenas de personas en el suelo, mientras intentan reanimarlas por un aparente paro respiratorio.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ordenó ejecutar una operación de emergencia para suministrar primeros auxilios a los afectados.

Se enviaron 142 ambulancias a Seúl para tratar a las personas con apnea.