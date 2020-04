OPS aconseja no relajar medidas y masificar las pruebas

En una conferencia virtual para Latinoamérica, los funcionarios de la OPS, filial panamericana de la OMS, subrayaron en la necesidad de masificar las pruebas del coronavirus.

Jarbas Barbosa da Silva, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aseguró que es importante que los países adopten las medidas de distanciamiento social, especialmente cuando identifican casos comunitarios diseminados.

"Después que tengan información confiable y tengan el control del Covid-19 es cuando se puede comenzar a hablar de una salida de la cuarentena o de una planificación para la transición", detalló.

Barbosa da Silva recordó que aún no se cuenta con una vacuna, así que cualquier persona que tenga contacto con el virus pueden contagiarse. "Si se relajan de una manera inmediata sin planificación... se puede tener una nueva oleada de transmisión", detalló.

Movilidad de personas

El director de Emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, aseguró que la movilidad de personas, entre países o a lo interno, puede aumentar el riesgo del contagio.

Según Ugarte, les ha llamado la atención el movimiento de personas ya sea por deportación o migración, pues ello incrementa la crisis sanitaria, por lo que aseguró que ha pedido a los países dedicar especial atención a esta situación de vulnerabilidad, en especial en los pueblos indígenas, porque son poblaciones en riesgo.

Masificar pruebas

Mientras que la directora de la OPS, Carissa Etienne, instó a todos los gobierno de América a aumentar y acelerar la realización de pruebas diagnósticas entre las poblaciones, porque de esa manera se podrá identificar claramente el "cuadro completo" de las infecciones.

"Estamos luchando contra un enemigo invisible, no solo porque no lo podemos ver, sino porque no tenemos un cuadro completo sobre cómo está afectando el coronavirus a nuestras sociedades... y necesitamos saber cuánta gente se ha infectado para guiar nuestras acciones", manifestó Etienne durante la apertura de la conferencia virtual.

La OPS recomienda masificar las pruebas para identificar los casos de Covid-19. (Foto: AFP)

Según la funcionaria de la OPS, se ha enviado a la región 1.5 millones de pruebas para el Covid-19, y se tiene previsto enviar tres millones más las próximas semanas, pues la idea es que todos tengan acceso a realizarse un test, aunque esté asintomático.

Sin embargo, Sylvain Aldighieri, director adjunto de Emergencias de la OPS, pidió a los gobiernos estar claros respecto a las pruebas que se están utilizando. Explicó que existen dos tipos de test, uno molecular, que es el recomendado, pues permite identificar el virus, antes, incluso, que se pueda tener síntomas y permite tomar acciones como la cuarentena.

También existe otra prueba de menos sensibilidad, que sólo puede identificar al virus siete u ocho días después de presentar síntomas, por lo que impide tomar acciones inmediatas.