Oscar Isaac supera a Ryan Reynolds y bate récord en el cine

Con el estreno de "Spider-Man Across the Spider-Verse" el actor guatemalteco ha batido un récord.

El guatemalteco Oscar Isaac es conocido por sus papeles en "Ex Machina", "Moon Knight" y su más reciente aparición en "Spider-Man Across the Spider-Verse". Este papel le ha permitido ganar un título que ningún actor había recibido antes.

Marvel

La casa productora que ha dado vida a grandes películas como "Los Vengadores", "Guardianes de la Galaxia" y el mismo "Spider-Man" tienen precaución con el elenco que hacen para evitar problemas en la cronología de las historias, ahora más que antes por la creación del múltiples universos confirmada en "Spider-Man No Way Home".

Oscar Isaac pertenecía a un prestigioso grupo de artistas que contaban con dos participaciones de personajes diferentes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), pero hizo historia en su más reciente película al convertirse en el único actor con tres personajes en el MCU.

"X-Men"

En la película del 2016, Oscar Isaac le dio vida al personaje de Apocalypse, el mutante más poderoso de este universo originado en los cómics.

Esta fue la primera interpretación del guatemalteco en el universo, y hay que considerar que esta película fue realizada por FOX poco antes de que Disney lo comprara, pero la película se encuentra en Disney +.

"Moon Knight"

En el 2022, Isaac fue protagonista de una historia muy oscura de Marvel, en el que interpretó a Steve Grant, un hombre con lagunas mentales de otra vida.

En 6 episodios, el talento del actor quedó confirmado, entrando de lleno en el MCU, ahora por parte de Disney+, producto original de la plataforma.

"Spider-Man Across the Spider-Verse"

El éxito de taquilla, la última película del "Hombre Araña" fue producida por SONY, una casa productora que tiene los derechos del personaje arácnido, pero que sus historias siguen perteneciendo al MCU, gracias al puente de los filmes de Tom Holland.

Con esta película en donde hace de Miguel O'Hara, el actor guatemalteco se vuelve hasta el momento, en el único actor con el título de tres personajes del MCU.

El medio SensaCine destaca a otros actores que también han tenido dos participaciones, entre estos Chris Evans (Capitán América/La Antorcha Humana), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange/Dormammu) y Ryan Reynolds (Deadpool/Hannibal King).