Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a hombre y a sus dos hijos acusados de asesinato

  • Por Geber Osorio
05 de diciembre de 2025, 15:46
Los tres hombres serían responsables de la muerte de un hombre de 27 años. (Foto ilustrativa: istock)

Los tres hombres serían responsables de la muerte de un hombre de 27 años. (Foto ilustrativa: istock)

Los tres capturados son acusados de un ataque armado donde falleció un hombre de 27 años.

OTRAS NOTICIAS: Pandilleros recapturados siguen sin audiencia

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Gilberto "N", de 55 años; y a sus dos hijos Hugo "N", de 19; y Roberto "N", de 25; quienes son señalados de homicidio.

Las aprehensiones se realizaron en la aldea La Biafra, en el municipio de Gualán, en el departamento de Zacapa, durante este viernes 5 de diciembre.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Derivado de esta capturas se ejecutó un allanamiento en el barrio La Laguna, del mismo departamento, donde la PNC secuestró una pistola 9 milímetros y un revólver.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Asimismo, se incautaron 229 municiones y un DVR, los cuales servirán para fortalecer la investigación, agregaron las autoridades.

Estas acciones policiales se dan en seguimiento a un hecho armado donde falleció un hombre de 27 años, por proyectil de arma de fuego en una finca de Gualán, Zacapa, el pasado 27 de noviembre.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar