Capturan a hombre y a sus dos hijos acusados de asesinato

Los tres capturados son acusados de un ataque armado donde falleció un hombre de 27 años.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Gilberto "N", de 55 años; y a sus dos hijos Hugo "N", de 19; y Roberto "N", de 25; quienes son señalados de homicidio.
Las aprehensiones se realizaron en la aldea La Biafra, en el municipio de Gualán, en el departamento de Zacapa, durante este viernes 5 de diciembre.
Derivado de esta capturas se ejecutó un allanamiento en el barrio La Laguna, del mismo departamento, donde la PNC secuestró una pistola 9 milímetros y un revólver.
Asimismo, se incautaron 229 municiones y un DVR, los cuales servirán para fortalecer la investigación, agregaron las autoridades.
Estas acciones policiales se dan en seguimiento a un hecho armado donde falleció un hombre de 27 años, por proyectil de arma de fuego en una finca de Gualán, Zacapa, el pasado 27 de noviembre.