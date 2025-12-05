Pandilleros recapturados siguen sin audiencia

-

Una vez más se suspendió la audiencia de primera declaración en contra de pandilleros del Barrio 18 que fueron recapturados tras su fuga de Fraijanes II.

Este viernes 5 de diciembre estaba programada la audiencia de primera declaración en contra de tres pandilleros recapturados, pero una vez más se suspendió por problemas de conexión.

En el Juzgado Cuarto, se imputaría el delito de evasión en contra de Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong", Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo"y Nicolás Xantes Sis alias "El Brown", pero se suspendió.

Esta es la quinta vez que se suspende la audiencia para Little Strong y para el Monstruo. Mientras, El Brown fue incluido en el proceso.

Los tres pandilleros se fugaron de la cárcel de Fraijanes II y fueron recapturados en Huehuetenango y Escuintla.

Actualmente, están recluidos en el Preventivo para Varones de la zona 18.

Los recapturados

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, conocido como "Black Demon", fue recapturado la madrugada del lunes 13 de octubre en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa,

Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong" y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo", recapturados el 17 de octubre en Huehuetenango.

Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown", fue recapturado el 21 de octubre en el kilómetro 82 de la ruta hacia La Democracia, Escuintla.

Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", recapturado el 20 de noviembre en Las Anonas, San José Pinula.

De los 20 pandilleros fugados, cinco han sido recapturados. (Foto: PNC)

Sobre la fuga

El 12 de octubre pasado, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

Según el MP, la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Por este caso, el subdirector de la cárcel, Víctor Alveño quedó ligado a proceso penal y en prisión preventiva, mientras, 24 guardias capturados, están a la espera de conocer si quedan ligados a proceso penal.

Además, hay órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la ex viceministra Claudia Palencia y del exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.