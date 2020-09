Papá de Messi: "Difícil, difícil que Messi se quede"

Jorge Messi, padre y representante del astro argentino Lionel Messi, aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Barcelona en medio del pulso de su hijo para abandonar el club catalán y dio unas breves declaraciones.

SALTAN LAS ALARMAS EN EL FC BARCELONA #jorgemessi el padre de #Messi llega a Barcelona y trae fuertes noticias para el futuro de su hijo:

“Está difícil”

“NO hemos hablado con PEP”

Ante las preguntas sobre la situación de Messi en el Barcelona dijo: "Difícil, difícil". Luego, ante las interrogantes sobre si habló con Pep Guardiola y el Manchester City dijo: "No sé nada. No he hablado con Pep Guardiola". Finalmente, los reporteros insistieron sobre la permanencia del argentino y su padre respondió: "Es difícil que Leo se quede".

El padre de Lionel Messi ve difícil que el astro argentino permanezca en Barcelona. (Foto: AFP)

Según la prensa deportiva de Barcelona, Jorge Messi debe reunirse en las próximas horas con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para tratar de resolver la situación de su hijo, que no se ha reincorporado a los entrenamientos al entender extinguido su contrato.

Jorge Messi ha llegado a Barcelona para discutir el futuro de su hijo con el presidente del club, Josep Bartomeu. (Fuente: @partidazocope) pic.twitter.com/fdhDTw4wtJ — Transferencia Noticias (@Transferencia_) September 2, 2020

El padre y representante, procedente de Rosario (Argentina), aterrizó en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat de Barcelona y, tras esquivar al enjambre de cámaras que esperaban su llegada, subió a un taxi.

El padre y representante de Messi se reunirá con los directivos del Barcelona. (Foto: AFP)

Salida de Messi

Hace una semana que su hijo sacudió el mundo del fútbol al comunicar al FC Barcelona a través de sus abogados su intención de rescindir unilateralmente su larga relación con el club, en el que recaló con 13 años.

El seis veces ganador del Balón de Oro, de 33 años, se acoge a una cláusula incluida en su contrato, que termina el 30 de junio de 2021, por la que podía irse libremente a otro club al terminar la presente temporada.

Desde el club afirman que esta cláusula expiró el 10 de junio, por lo que el contrato sigue vigente, mientras que el futbolista entiende que estos plazos se vieron modificados por el atípico calendario de esta temporada, terminada con retraso por la pandemia del coronavirus que obligó a detener las competiciones.:

*Con información de Sport y AFP