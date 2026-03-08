Versión Impresa
Festival del Verano en Pasos y Pedales

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de marzo de 2026, 12:33
Ciudad de Guatemala
Un fin de semana lleno de diversión te espera en Pasos y Pedales. (Foto: archivo/Soy502)

¿No tienes planes para el próximo fin de semana? Pasos y Pedales podrán ser la opción.

La Municipalidad de Guatemala anunció que se realizará el próximo 14 y 15 de marzo un Festival del Verano en el programa recreativo municipal, Pasos y Pedales.

Las amenidades y ventas para el sábado estarán habilitados desde las 12:00 a 18:00 horas. Y para el domingo, podrás asistir desde las 10:00 a 18:00 horas.

Desde el Obelisco hasta la Avenida Las Américas podrás adquirir productos de temporada y disfrutar de un recorrido lleno del ambiente del verano.

 

  • Últimas noticias de Guatemala

