Estos son los síntomas del nuevo brote viral que está afectando a los niños

Este nuevo brote mantiene en alerta a los padres de familia.
EN CONTEXTO: El nuevo brote viral que está alertando a los padres de familia (video)
El Rino Enterovirus está afectando a niños en edad escolar, ya se han reportado menores hospitalizados.
Este virus, pese a ser común, suele afectar más cuando bajan las temperaturas.
El médico especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro de León, hace un llamado a los padres de familia y maestros, para estar al pendiente de cualquier síntoma, ya que diagnosticar el virus suele ser complicado.
Síntomas
De León afirma que pueden haber manifestaciones tanto respiratorias como gastrointestinales.
- Fiebres altas
- Tos en exceso
- Fatiga
- Broncoespamos
- Vómitos y diarrea
Según el galeno, lo más importante es tratar los síntomas y manejar el cuadro respiratorio, mantener hidratado al paciente, controlar la náusea y los vómitos, bajar la fiebre y consultar de inmediato con el especialista.