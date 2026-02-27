Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Estos son los síntomas del nuevo brote viral que está afectando a los niños

  • Por Jessica González
27 de febrero de 2026, 14:02
Ante cualquier síntoma, es necesario acudir de inmediato con el especialista. (Foto: Shutterstock)

Ante cualquier síntoma, es necesario acudir de inmediato con el especialista. (Foto: Shutterstock)

Este nuevo brote mantiene en alerta a los padres de familia.

EN CONTEXTO: El nuevo brote viral que está alertando a los padres de familia (video)

El Rino Enterovirus está afectando a niños en edad escolar, ya se han reportado menores hospitalizados.

Este virus, pese a ser común, suele afectar más cuando bajan las temperaturas. 

El médico especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro de León, hace un llamado a los padres de familia y maestros, para estar al pendiente de cualquier síntoma, ya que diagnosticar el virus suele ser complicado. 

Síntomas

De León afirma que pueden haber manifestaciones tanto respiratorias como gastrointestinales.

  • Fiebres altas
  • Tos en exceso
  • Fatiga
  • Broncoespamos
  • Vómitos y diarrea

Según el galeno, lo más importante es tratar los síntomas y manejar el cuadro respiratorio, mantener hidratado al paciente, controlar la náusea y los vómitos, bajar la fiebre y consultar de inmediato con el especialista.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar