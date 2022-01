Patricia Sandoval presenta ley para que policías disparen y usen la fuerza

La diputada Sandra Patricia Sandoval presentó una iniciativa de ley que permitiría a los agentes de la PNC accionar sus armas contra la población.

Luego del enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y pobladores de Nahualá, Sololá, la diputada Patricia Sandoval habló de la necesidad de permitir que los agentes puedan accionar sus armas contra civiles y hacer uso de la fuerza.

Ahora, casi tres semanas después del incidente, la también esposa del ministro de Gobernación, Gendry Reyes, presentó la iniciativa de ley que regularía las disposiciones para que los agentes policiales puedan emplear la fuerza y las armas en durante "sus funciones de salvaguardar la vida, integridad, garantías, derechos y bienes de las personas, así como preservar la libertad, la paz pública, la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos".

La diputada y esposa del ministro de Gobernación, Patricia Sandoval, presentó una iniciativa para que los agentes de la @PNCdeGuatemala puedan activar sus armas o utilizar el uso de la fuerza ante cualquier ataque.

En la propuesta se establece que "en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza, tales como la utilización de tácticas de persuasión, negociación y mediación; reservando las actuaciones por medio de la fuerza a aquellos casos en los que no sea posible el ejercicio de su función".

Ejército también participaría

La iniciativa también establece que el Ejército podrá participar en la aplicación de la seguridad pública interna, siempre que el Ministerio de Gobernación lo solicite, es decir, que con ello se evitaría establecer un Estado de Sitio como lo establece la Ley de Orden Público.

El uso de la fuerza estará permitido siempre que "exista una amenaza inminente de violencia grave que afecte los derechos de las personas o altere el orden público" y luego de tratar de persuadir a las personas que participen en los hechos descritos".

Antes de usar la fuerza, la @PNCdeGuatemala tendría que utilizar la persuasión.



Además, los autoriza a utilizar medios tecnológicos audiovisuales para registrar el desarrollo de los operativos y procedimientos judiciales utilizados.

PNC y el uso de armas

De acuerdo con la propuesta, los agentes de la PNC podrán utilizar sus armas de fuego en legítima defensa, cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida, como "un ataque ilegítimo que amenace la vida o la integridad de personas o de las fuerzas de seguridad"; cuando no exista otro medio y cuando "no cause un mal superior al que evita".

La iniciativa fue presentada ante Dirección Legislativa, luego deberá conocerla el pleno del Congreso que la enviará a una Comisión para ser estudiada y modificada, si lo consideran necesario. Ya con dictamen favorable regresará al pleno para ser aprobada o no en proceso normal o acelerado, si es declarado de urgencia nacional.