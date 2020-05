PDH exige a Salud detalles por municipio de contagios de Covid-19

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, exigió información más detallada al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de los casos positivos, negativos y recuperados por municipio, de los pacientes contagiados de Covid-19.

La solicitud fue hecha luego de que la Defensoría de Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) denunciara nueve pacientes positivos de médicos del área de Maternidad, en el Hospital de Chimaltenango.

Según la PDH, estos casos no habían sido confirmados por el Ministerio de Salud ni reportados, y tras el hallazgo, las autoridades confirmaron que se trataba solo de dos casos.

AQUÍ TE LO CONTAMOS:

"Es preocupante que el MSPAS no asegure, aún, la realización de las pruebas diagnósticas, tal y como lo establece el Decreto 12-2020; no informa detalladamente sobre el número exacto de casos positivos, negativos y recuperados por municipios; y no proporciona a los pacientes sus resultados de las pruebas", manifestó Rodas, a través de un comunicado.

El Procurador recalcó también que no ha habido información de los resultados en los hospitales de Amatitlán, de Totonicapán, de La Tinta en Alta Verapaz, en el Roosevelt, así como en el de Salud Mental Dr. Federico Mora, y en el de la Unidad Nacional de Enfermo Renal Crónico (Unaerc).

Además, indicó: "En más de 100 días, el MSPAS ha demostrado una grave incapacidad administrativa, reflejada en los cambios continuos de sus viceministros y en la casi nula ejecución presupuestaria, destinada a la atención de la emergencia; ahora llama a trabajar de forma conjunta, olvidando que tenemos competencias distintas", enfatizó.

Si @PDHgt no hubiera publicado sobre los casos positivos del personal médico en #Chimaltenango ¿El @MinSaludGuate hubiera informado? Urge información fluida y precisa, esto ayudaría a la toma de decisiones de las autoridades y al resguardo de la salud y la vida de la población. pic.twitter.com/bj52TBwl2h — Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) May 9, 2020

Salud, por su parte, se ha negado a dar detalles de municipios y lugares específicos de los casos positivos de Covid-19.

Inclusive, varias Áreas de Salud en los departamentos, así como alcaldes han informado que las autoridades del Ministerio les pidieron no revelar los lugares (municipios, caseríos o colonias) donde se han registrado pacientes con coronavirus.