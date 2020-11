Kaley Cuoco, más conocida como Penny en la serie The Big Bang Theory, quiere demostrar con su nuevo personaje que no solo es "la chica de al lado".

La joven actriz es la protagonista y productora ejecutiva de, la nueva miniserie "The Flight Attendant". "Es, sinceramente el mejor regalo de todos los tiempos. Cuando terminamos, le dije al equipo: "¡Los amo, chicos y realmente espero que no les lleve un año filmar solo ocho episodios nunca más!", dijo en entrevista con el diario The Times.

Kaley Cuoco en su papel de Penny. (Foto: Digital Spy)

Las grabaciones permanecieron detenidas por algún tiempo debido a la pandemia de Covid-19.

En la entrevista con The Times, Kaley mencionó sentirse nerviosa "¿cómo no voy a estar nerviosa?. La gente me ha visto de cierta manera durante mucho tiempo", continúo.

Y de su antiguo papel de Penny dijo "eso fue tan especial y será parte de mi corazón por esto de mi vida. Nada se comparará jamás con eso, y creo que saber eso me ayuda a separar eso de lo que estoy haciendo ahora, que es tan diferente y nuevo".

La miniserie se estrenará el 26 de noviembre en HBO Max.

Este es uno de los trailers:

La productora de Kaley es Yes, Norman Productions.