“Pensé que me iba a morir”, la confesión de Catherine Gregg (video)

La conductora de TV Azteca Guatemala Catherine Gregg compartió un difícil momento que vivió durante su embarazo.

En una conversación en la radio "Los 40 Principales" la presentadora del noticiero "Hechos" reveló que tuvo problemas durante el parto y que lo presintió.

Foto: Instagram.

"Tenía el presentimiento de que algo me iba a pasar, de que me iba a morir, entonces le pedí a mi esposo que grabara un video diciéndole a mi hijo de que él no tenía la culpa, yo no quería que él viviera con ese remordimiento de que si me moría era por su culpa, yo le dije: 'grabáme un video en el que explique que yo lo quise tener, que mi mayor deseo fue darle su vida, si algo me pasaba no quería que tuviera ese remordimiento".

Foto: Instagram.

"Mi esposo no lo quiso hacer, me dijo 'cómo vas a creer', antes del parto le pedí a un padre que me bendijera la pancita y me dio una reliquia de la Madre Teresa de Calcuta, un pedacito de su manto y cuando entré a sala de operaciones me la llevé en la mano y justo tuve un problema: una atonía uterina", dijo.

"Esto quiere decir que empezás a sangrar y tu útero no se contrae, entonces literalmente me estaba muriendo en la sala de operaciones, me durmieron totalmente y el médico me salvó la vida con un trabajo manual, para que mi útero regresara y aquí estoy, quiero tener otro hijo", expresó.

