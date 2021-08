Otto Pérez Leal dice que su captura ocurrió por cambios en el MP

El MP arrestó a Otto Pérez Leal, exalcalde de Mixco, acusado de desviar fondos de la Municipalidad para la campaña del Partido Patriota.

Luego de la captura del exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, este brindó declaraciones y dijo estar sorprendido ya que, según él, el caso estaba cerrado y que las interrogantes ya se habían resuelto.

"A mi me sorprendió la verdad, porque esta cuestión de delitos electorales venía desde que yo era alcalde. Me presenté con las personas involucradas en su momento, a la Fiscalía le solventamos las dudas, las preguntas que ellos tenían, incluso aportamos información para esclarecer las situaciones. Según yo se había solventado la denuncia", dijo Pérez Leal.

El exfuncionario afirmó que el delito por el que se le acusa ya prescribió y que este caso obedece a los cambios efectuados en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala y en la Fiscalía de Delitos Electorales.

"Esto más bien a mi me parece que viene como parte o en respuesta de los cambios que están sucediendo (...) Me parece muy raro que a los dos días de haber cambiado fiscal, me refiero a la FECI, de haber cambiado a la persona de Delitos Electorales, sucedan estas cuestiones", aseguró Pérez Leal.

El caso contra Pérez Leal

De acuerdo con la PNC, por este caso se realizaron allanamientos en la zona 15 y en el municipio de Mixco. Se reportó la captura de cuatro personas acusadas de conspiración, asociaciones ilícitas, abuso de autoridad con propósito electoral y peculado por sustracción, malversación e incumplimiento de deberes.

Los detenidos son: Otto Fernando Pérez Leal, de 48 años, Temistocles Gudiel, de 47, Jorge Maldonado de 42 años y Jorge Jiménez de 52 , quienes fueron trasladados al juzgado respectivo.

Según las autoridades, se encuentra pendiente la captura de Stella Allonzo, exdiputada y quien fue pareja Pérez Leal. Así como: Mynor Aquino Girón y Francisco Velásquez Mejía, exfuncionarios de la comuna de Mixco.