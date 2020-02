El video de los policías que piden gasolina y se van sin pagar

"¿Cómo me van a quitar un galón o dos?", le reclama el despachador de una gasolinera a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se encuentran dentro de una patrulla. Uno de ellos le responde tímidamente: "Es que era voluntad".

La conversación tuvo lugar en una estación de servicio y pudo ser grabada en un video que se comparte en redes sociales.

"Ustedes tienen que coordinar cómo están allá en su sede. ¿Cómo van a sacar gasolina así? No, no, no, no", insiste el empleado.

“ Cómo va hacer voluntad para apoyar al Gobierno así... yo no soy empresario muchá. Hasta dónde pueden llegar estas cosas ” Despachador de combustible

La conversación termina cuando el piloto de la patrulla se retira. El vehículo está identificado con el número 50 de San Marcos.

Mira el video:

El departamento de Comunicación de la Policía Nacional Civil respondió a Soy502 que la Inspectoría General de la PNC ya analiza el video y realizará una investigación.