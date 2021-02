Agentes de la Policía Municipal de Parramos en Chimaltenango se enfrentaron a vecinos y golpearon a un periodista de Telenoticias Chimaltenango. El enfrentamiento ocurrió al finalizar una reunión de diálogo por una disputa en el Consejo Municipal.

La pelea ocurrió durante este lunes 1 de febrero durante una reunión de la Mesa de Diálogo creada para resolver una divergencia que existen entre las autoridades de la Municipalidad de esa localidad.

Desde el inicio de la reunión se le impidió el ingreso a varios de los vecinos invitados a la reunión y al periodista Nicolás López, quien realizaría una transmisión en directo.

"Me pidieron los documentos que me acreditan como periodista, se los mostré y luego me dijeron que no podía ingresar a realizar mi trabajo. Algunos vecinos apoyaban que yo estuviera allí, pero otros querían que me fuera", detalló López.

El periodista se ubicó en otra área. Sin embargo, la discusión comenzó a subir de tono, por lo que volvió a tratar de grabar. En ese momento recibió amenazas de despojarlo y quebrar su equipo si continuaba grabando.

Luego llegaron varios vecinos que acompañaban a los concejales y síndicos que fueron expulsados del Concejo Municipal, pero los agentes municipales les impidieron el ingreso, hecho que estaba siendo documentado por López cuando fue agredido, junto con varias personas más.

Las agresiones fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que acudieron a la Municipalidad cuando advirtieron los hechos. Mientras que López acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia sobre la agresión sufrida y la pérdida de su equipo.

La disputa

Desde agosto del año pasado la alcaldesa, Alicia Méndez Gonzáles, desaforó del Consejo Municipal a los concejales Joel Cujuyuc y Joel López y al síndico Elodoro Gutiérrez, acusados de no asistir a las reuniones y de negarse a aprobar la actas de las decisiones acordadas.

Sin embargo, los acusados se han defendido indicando que se negaron a firmar las actas 32 y 36 por considerar que tienen ilegalidades y les imponían comprar un camión, del que no estaban de acuerdo porque estaba sobrevalorado.

Para resolver la disputa se instaló una Mesa de Diálogo con la que se buscarían soluciones, pero los agentes de la Policía Municipal del lugar recibieron órdenes para impedir el ingreso de los concejales y el síndico.

Soy502 trató de obtener una versión de la Municipalidad de Parramos, pero la alcaldesa no respondió las llamadas y en la alcaldía indicaron que no había ninguna persona que pudiera hablar sobre lo sucedido.