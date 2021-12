Poncho de Nigris sufre accidente de tránsito junto a su equipo de trabajo

El artista mexicano viajaba por carretera cuando el conductor del vehículo en el que viajaba se quedó dormido al volante.

Poncho de Nigris compartió mediante sus redes sociales haber sufrido la madrugada del sábado un aparatoso accidente en la carretera de Saltillo a Monterrey.

Horas antes, el influencer compartía historias sobre su trayecto en la autopista donde se le veía acompañado de "Dj Alem", Finisho y Orlando Cavazos, además del chofer de la camioneta en la que viajaban.

De acuerdo al comunicado que publicó De Nigris, el piloto se durmió, lo que provocó se estrellaran contra un muro de contención. Afirmó, sobrevivieron de milagro por la cantidad de tráileres que rondaban la zona a alta velocidad.

De Nigris detalló que afortunadamente todo se quedó en un mal sabor de boca. Asimismo, destacó que tanto él como sus acompañantes resultaron ilesos ante el aparatoso percance.

"En la madrugada tuvimos un accidente en la carretera Saltillo/Monterrey, el chofer se quedó dormido, chocamos contra el muro de contención, estamos vivos de milagro con la cantidad dé tráileres que venían a alta velocidad. Gracias a Dios todos estamos bien. Solo fue el susto y el milagro de que no nos pasara nada. Una de las carreteras más peligrosas de Mexico, gracias por la nueva oportunidad, me voy a ausentar por hoy porque se me fue la energía en el choque y el susto, y apenas lo estoy asimilando", contó.

El artista espera volver pronto a los escenarios tras el susto sufrido en el accidente.