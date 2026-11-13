Conductor pierde el control y termina sobre otro vehículo en Carretera a El Salvador

Un conductor perdió el control y terminó empotrado sobre el techo de otro vehículo.
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En horas de la mañana del viernes 13 de noviembre se registró un accidente de tránsito, que ha llamado la atención por la forma en la que terminaron los vehículos involucrados.
En el kilómetro 12.5 de carretera a El Salvador en dirección a la Ciudad de Guatemala, el conductor de un picop perdió el control del volante y terminó sobre el techo otro vehículo, por razones que son investigadas por las autoridades.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula indicó que el hecho registró únicamente daños materiales y la obstrucción de los carriles con rumbo a la capital.
El conductor del picop fue rescatado de la altura en la que terminó empotrado y se espera que se realicen las maniobras para retirarlo y liberar el paso vehicular.
Así está en el lugar: