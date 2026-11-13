Tránsito detenido: grúa retira el camión volcado en la Aguilar Batres (video)

El accidente de tránsito en el que volcó un camión ha causado congestionamiento esta mañana en la calzada Aguilar Batres.
EN CONTEXTO: Camión vuelca y deja un herido esta mañana en la calzada Aguilar Batres
Un camión terminó volcado tras un accidente de tránsito este viernes en la calzada Raúl Aguilar Batres y 51 calle de la zona 11 de Villa Nueva.
Debido a este incidente, el piloto de la unidad resultó herido y fue trasladado a la emergencia de un centro asistencial, mientras que sus dos acompañantes resultaron ilesos.
El percance vial ha afectado el tránsito, el cual ha quedado detenido momentáneamente, ya que una grúa realiza los trabajos para retirar el vehículo de transporte pesado.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordina la circulación vehicular en el lugar. Se recomienda conducir con precaución.