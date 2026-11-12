Video: piloto agrede con un cincho a un motorista tras discusión vial en Liberación

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Problemas con la salud mental podrían estar relacionados con las discusiones en el tránsito de la ciudad capital.

La cámara móvil de un motorista captó una imprudencia vial que terminó en discusión en el bulevar Liberación, zona 13 de la ciudad capital.

En las imágenes se observa el momento en que el motorista circula en el carril central, pero segundos después aparece un microbús que se intenta incorporar de manera imprudente al mismo carril.

Debido a que estuvo cerca de impactar con la motocicleta, se genera una discusión en pleno tránsito. Cuando parecía que todo terminaría ahí, el conductor del microbús se vuelve acercar metros más adelante y con un cinturón intentó golpear al motorista.

Este último optó después por golpear y quebrarle el retrovisor al microbús tras este hecho que pudo terminar en un accidente.

Mira aquí el video:

Salud mental

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, señaló que en la ciudad capital se registran aproximadamente siete peleas diarias en la vía pública que involucra a conductores.

Estos inconvenientes podrían estar relacionados con problemas en la salud mental y falta de solidaridad en el uso del espacio público, agregó Montejo.

Cabe destacar que, en ocasiones han habido disparos en el tránsito por este tipo de discusiones, por lo que las autoridades hacen el llamado al Ministerio de Salud para que se trabaje en la salud mental y su relación con el tráfico en los conductores.

En este tipo de casos, también podría intervenir la Policía Nacional Civil (PNC), ya que al haber agresiones o amenazas se considera un delito. "En ocasiones la PNC solicita apoyo con emisión de multas", indicó Montejo.