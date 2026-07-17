Así fue la reacción de Bernardo Arévalo tras fuerte temblor que sacudió a Guatemala

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Las autoridades hacen un monitoreo para establecer si existen daños tras el temblor de 5.6 grados que sacudió a Guatemala.

El presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado a la población para que actúen con tranquilidad y sigan todos los protocolos de seguridad luego de haberse registrado un fuerte sismo de magnitud 5.6 en el suroccidente del país.

Luego del temblor, el mandatario, acompañado de la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, salió a la Plaza de la Constitución donde fueron abordados por periodistas de TV Azteca.

"El llamado a la tranquilidad es un llamado doble, por un lado, seguir todos los protocolos de seguridad para evitar colocarse en situación de riesgo, cuando viene una de estas situaciones hay que, como estamos haciéndolo, salir y no exponerse", declaró el gobernante.

Arévalo agregó que "lo segundo es estar muy atento a las instrucciones de la Conred y de todas las instituciones que precisamente van a orientar a la población sobre qué es lo que hay que hacer".

BOLETĺN SISMOLÓGICO

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

17 de julio de 2026. 08:48:54 hrs. #SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/A0x5urv5zN — INSIVUMEH (@insivumehgt) July 17, 2026

Activan monitoreo

Los cuerpos de socorro activaron este viernes un monitoreo a nivel nacional para verificar posibles emergencias, luego del fuerte sismo que fue sensible en gran parte del territorio nacional y provocó evacuaciones preventivas en edificios públicos y privados.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que sus 139 estaciones distribuidas en todo el país realizan recorridos y verificaciones para identificar cualquier incidente relacionado con el movimiento telúrico.

De igual forma, los Bomberos Voluntarios indicaron que todas sus estaciones permanecen en estado de alerta y desarrollan un monitoreo constante para atender de inmediato cualquier emergencia que pueda reportarse.

El sistema @ConredGuatemala se encuentra activo y desplegando planes ante el sismo de 5,6 registrado con epicentro en Quetzaltenango. Hasta ahora no hay víctimas fatales y nos encontramos supervisando la situación minuto a minuto.



Llamo a la población a la calma y a seguir las… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 17, 2026

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo un llamado a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y tener preparada la mochila de las 72 horas como parte de las medidas de prevención ante posibles réplicas.

Además, solicitó que cualquier incidente derivado del sismo sea reportado a los cuerpos de socorro para una atención oportuna.

Decenas de personas abandonaron sus lugares de trabajo luego del fuerte sismo. (Foto: Wilder López / Soy502)

En la ciudad de Guatemala, decenas de empresas, instituciones públicas y entidades privadas evacuaron de forma preventiva a sus colaboradores hacia los puntos de reunión establecidos en sus planes de emergencia.

Posteriormente, personal encargado realizó inspecciones para descartar daños estructurales antes de autorizar el reingreso a los inmuebles y la reanudación de las actividades.

De acuerdo con el boletín sismológico del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el movimiento telúrico ocurrió a las 8:50 horas de este viernes y alcanzó una magnitud de 5.6.

El reporte técnico precisa que el epicentro se localizó a 52 kilómetros al sur de la cabecera departamental de San Marcos, en las cercanías de la zona costera, con una profundidad de 10 kilómetros.