Primera dama niega estar exiliada y asegura no sentirse acosada por "netcenters"

La primera dama ofreció una entrevista y negó estar exiliada en México. Reveló detalles de su estadía en ese país.

La primera dama, Lucrecia Peinado, aseguró en una entrevista en el programa a Primera Hora de Emisoras Unidas que no se encuentra exiliada y que su actual estadía fuera de Guatemala responde a motivos personales y laborales.

Las declaraciones fueron dadas en respuesta a comentarios del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien afirmó que ella se encontraba en el exilio en México.

Peinado explicó que se encuentra fuera del país por una combinación de actividades personales y compromisos oficiales.

Detalló que, tras asistir a un evento en Panamá, regresó a México y desde allí se trasladará a Europa para otra reunión relacionada con temas sociales.

Respecto a las declaraciones del presidente costarricense, dijo: "La respuesta a esa indicación es que no es cierto. Yo creo que es desafortunado que hayan hecho este tipo de declaración".

Sobre el posible acoso por parte de cuentas digitales organizadas o "netcenters", comentó: "No me siento acosada (...) no hay nada tangible y tampoco deducirlo. Estoy muy tranquila".

Agregó que no ha recibido información que indique algún proceso o amenaza en su contra y que sus decisiones no han sido tomadas por temor.

También afirmó que no se ha sentido en riesgo dentro del territorio guatemalteco y que permanece enfocada en sus funciones, en especial en temas relacionados con la primera infancia, el adulto mayor y personas con discapacidad.

Presidente de Costa Rica aseguró el exilio de la primera dama de Guatemala

Fue durante su conferencia semanal de Gobierno cuando Rodrigo Chaves abordó el tema del supuesto exilio de Peinado.

En respuesta a una pregunta sobre un movimiento regional para defender la democracia en Guatemala, Chaves declaró: "La señora del presidente (Bernardo) Arévalo está refugiada, siendo primera dama, refugiada política en México desde hace meses por temor a una fiscalía corrupta".

Presidente de Costa Rica habla sobre exilio de Lucrecia Peinado

Agregó: "El presidente tuvo que enviar a su señora esposa a asilo político, a la primera dama, para que no lo traten de golpear por ahí".

Ante estas declaraciones, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala afirmó que "la primera dama no ha solicitado asilo a México".