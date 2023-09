Puente El Naranjo: Cindy busca con desesperación a su mamá y hermanos

-

Cindy Pamela Batz sigue buscando a toda su familia en la tragedia del Puente El Naranjo.

Con un gran dolor en el corazón, Cindy Batz llora desconsolada al no encontrar a su familia. Todos residían en el área que fue arrasada por el río Las Vacas, en el asentamiento Dios es Fiel.

Por el momento, la búsqueda está suspendida, mientras que Cindy trata de localizar a su mamá, a su hermano, a su cuñada y dos de sus sobrinos.

"Fue una vecina quien me contó lo que estaba pasando", narró la joven a Soy502.

Según detalló, a eso de las 2 de la madrugada recibió una llamada de una vecina de su mamá, quien le dijo que tenía que ir al asentamiento.

"Le dije que estaba ocupada, que no podría llegar hoy (lunes 25 de septiembre) porque debía ir a trabajar. Ella me insistió. Dijo que era urgente que llegara a la casa de mi mamá. Como yo seguía resistiéndome me dijo: 'Ya no hay nada donde estaba la casa, tu mamá está desaparecida'. No lo podía creer", contó Cindy.

De inmediato tomó sus cosas y le dijo a su abuela que se iría para el asentamiento y que no tenía idea de qué estaba ocurriendo, así que ambas decidieron correr hacia el lugar.

(Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

Cuando llegaron se llevaron una gran sorpresa, pues ya no quedaba nada de la vivienda.

"Ya localizaron el cuerpo de Nairobi", una niña de 4 años, pero aún falta su hermano, su mamá, su cuñada y su otro sobrino.

En tanto, socorristas informaron que por ahora han localizado el cuerpo de cinco víctimas, de las 19 reportadas. Entre ellas, hay tres adultos de entre 25 y 30 años, así como dos niños de 1 y 4.

Las tareas de búsqueda y rescate fueron suspendidas por la lluvia y la oscuridad, pero serán retomadas mañana a las 5 horas.