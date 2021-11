¿De quién es la sangre en la escena de muerte de Octavio Ocaña?

Durante una entrevista el padre del actor habló de la sangre encontrada en el piso.

En una entrevista a un programa del canal mexicano Multimedios, Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, afirmó que la sangre en el piso que se aprecia en el asfalto, en un video publicado en redes donde el actor aún está vivo, pertenecen al mismo intéprete de "Benito" en "Vecinos".

Otras noticias: Video revelador: Octavio Ocaña seguía vivo al llegar la Policía

La presentadora del programa "El Chismorreo", del medio mexicano conversó con el padre del intérprete de "Benito" y le hizo una pregunta contundente:

"Vemos la mancha de sangre mientras están sujetando a uno de los acompañantes, ¿alguien le ha explicado a usted por qué apareció esa mancha de sangre y de quién es?".

Octavio Pérez respondió: "Obviamente la mancha de sangre es de mi hijo, obviamente se ve que trabajaron y cuando se dieron cuenta quien era, que era un personaje, lo volvieron a subir, es lógico y luego se publicó: 'se muere en otro lado', ellos no tienen jurisdicción en la cabecera Chamapa-Toluca yo viví años en México y conozco la ciudad como la palma de mi mano y esa carretera la agarro yo todos los días para ir a Televisa...", explicó.

"¿Osea que lo jalaron, lo bajaron del auto y lo volvieron a subir cuando se dieron cuenta que era él?", preguntó la periodista.

"Claro y luego cambian la escena del crimen, ellos están en el kilómetro 100 y luego se van al kilómetro 5, hay una cámara satelital del C5 que los identifica, la de la caseta, antes de eso mueven toda la escena, ¿por qué?, porque no tienen jurisdicción en Atizapán de Zaragoza (municipio del estado de México), ellos lo mataron en Atizapán de Zaragoza y lo mueven para Cuautitlán Izcalli (municipio del estado de México) la escena del crimen", dijo.

Esta es la mancha que el padre dice que era de su hijo Octavio Ocaña. (Foto. captura de pantalla)

Otro de los periodistas presentes le preguntó:

"Con todas estas pruebas Don Octavio, ya está con un abogado y se ha asesorado? ¿Hasta ahora es una moción como tal de un familiar muy lastimado o ya hay un proceso?

"Acabo de enterrar a mi hijo, no he tenido tiempo, solo he tenido tiempo para atenderlos a ustedes y es la fuerza que me van a dar para salir adelante, eso viene primero, ¡yo no quiero abogados! yo quiero tras las rejas a esa gente. Mira: ¡nadie nunca ha hecho lo que estoy haciendo, de levantar la voz, porque no tienen los suficientes pantalones para hacerlo, pero a mi no me va a amedrentar nadie porque aquí los tengo bien puestos y estoy en mi rancho, en mi tierra, donde me aman y amaban a mi hijo, así que vengan para acá ¡aquí los espero!, de aquí no me muevo", respondió don Octavio.

A la pregunta de cuándo regresaría a México él contestó:

"No te puedo decir por seguridad, no quisiera regresar nunca".

Otra comunicadora preguntó: "Hay un video que le dio la guardia nacional a usted verdad?"

Él dijo: Así es, el video es donde ellos cortan escenas, de repente dice la policía: 'grábale, grábale' y cuando se dan cuenta dice: '¡P... madre, es el actor, ya valimos madre!, no ma..., córtale' y empiezan a borrar todo, estaban subiendo todo a Youtube y ya está borrado todo, pero no se imaginaron que ese video lo tienen las personas".

Video muestra que policía habría plantado el arma que le encontraron al actor Octavio Ocaña. pic.twitter.com/qPJidXStWB — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) October 30, 2021

"¿Usted lo tiene, lo va a presentar en algún momento?", le preguntaron.

"Si es necesario lo presentamos, es lógico lo que te estoy diciendo, tenía claro, los policías vienen atrás, hacen que mi hijo pierda el control, se chocan y viene uno y le pega un tiro a mi hijo, la bala es 9 milímetros, mi hijo portaba 380, no 9 milímetros".

Durante la persecución se ve a un policía disparando el auto de Octavio Ocaña. (Foto: captura de pantalla)

¿Con eso podemos decir don Octavio que un policía asesinó a su hijo? cuestionaron:

"Por supuesto, ¿vieron cómo venía la policía disparándole?, se ve claro...es imposible que mi hijo se haya pegado un tiro, ¡no me la como... Yo hablaba 3 veces al día con él, tenemos empresas en común, no somos cualquier persona, hablábamos diario porque tenemos que estar pendientes de la empresa y él me pidió permiso: ¡papá voy a ir acá', continuó.