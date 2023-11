El Rancherito anuncia giro inesperado en su música

-

Tras salir de la cárcel, el cantante guatemalteco conocido como "Rancherito Calibre 58" dice que ahora se dedicará a la música cristiana.

Luego de agradecer las "muestras de cariño de sus admiradores", Selvin Gudiel Cojulum Leal, conocido como "Rancherito Calibre 58", aseguró que ahora cantará música cristiana.

"Hay público que todavía me quiere y me esta apoyando, y voy a seguir en el proyecto de la música, solo que ahora me voy a tirar a música cristiana" afirmó "Rancherito Calibre 58" tras quedar libre con medida sustitutiva.

Sin embargo, Cojulum también deberá pagar una caución económica de 3 mil quetzales, deberá presentarse a firmar el acta cada 15 días a Tribunales, tiene prohibido acercarse a las víctimas y realizar publicaciones en las redes sociales relacionadas con el proceso penal que enfrenta.

Violencia intrafamiliar

El cantante fue detenido luego que en las redes sociales se difundieran imágenes de violencia intrafamiliar en contra de su expareja, Victoria Floricelda Cacao.

En las imágenes se observa Cojulum golpear con una silla a la joven, mientras que ella tiene en brazos al hijo de ambos, razón por la que presentó una denuncia en la Agencia Fiscal de la Mujer de Alta Verapaz por violencia contra la mujer el 23 de octubre.

Tres días después, "Rancherito" fue capturado durante un allanamiento realizado en residenciales Raxpec, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.