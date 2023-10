Expareja de El Rancherito narra la violencia que vivía con sus hijos

-

Tras sufrir violencia intrafamiliar, la expareja de "El Rancherito Calibre 58" habló sobre la forma en que era tratada por el cantante.

Luego que se lograra la captura de Selvin Gudiel Cojulum, conocido como "El Rancherito Calibre 58" por violencia contra la mujer, la expareja del cantante habló de los tratos que recibía.

"El no tiene derecho de pegarle a una mujer. Con su nene en los brazos", manifestó Victoria Floricelda Cacao, expareja de Gudiel.

Según ha contado en varios videos publicados en las redes sociales, ella sabía que su pareja regresaría a la casa para golpearla, por lo que decidió poner su teléfono a grabar la violencia que recibía.

"Yo misma grabé el video. Muchas, muchas veces me pegaba y nunca lo grababa, me aguantaba todo. Ese día tardó (en regresar a la casa) así que yo me preparé. Sabía o presentía que él me iba a hacer esto", narró.

Según la joven, no era la única que sufría de violencia, ya que su hijo, el más pequeño, se acercó esa noche para abrazarlo y jugar, pero El Rancherito "rechazó a su hijo", "le pidió quitate de ahí y él sólo le quería dar un beso".

Entonces, "yo me molesté y le reclamé "¿por qué estás rematando con el nene? ¿qué tengo la culpa yo que estés enojado? Y fue allí cuando me dijo: 'Cállate, qué te importa'" y fue allí cuando inició a golpearla.

La joven también negó que ella haya quemado su ropa, la guitarra y que quebró la televisión. "Fue él quien lo hizo", manifestó al tiempo que contó que El Rancherito le indicó que ella había llegado sin nada a vivir con él y se iría sin nada.

Capturado

El jueves 26 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que logró la captura de Gudiel, luego de una orden emitida por la Fiscalía de la Mujer en Alta Verapaz.

La detención se realizó luego de varios allanamientos en Cobán y San Pedro Carchá, Alta Verapaz, en seguimiento a una denuncia interpuesta por Cacao, así como por los videos de la violencia que vivió la joven y que se hicieron virales en las redes sociales.