Raquel de "¡Qué Chilero!" muestra la cicatriz de su cirugía contra el cáncer (video)

Raquel Escalante de "¡Qué Chilero!" compartió detalles de su exitosa cirugía para combatir al cáncer.

Escalante libra una batalla que está ganando con fortaleza y gracias al cariño de los suyos. Tras compartir su diagnóstico para inspirar a quienes atraviesan la misma situación, Raquel dijo que uno de sus procedimientos fue positivo.

"Mañana cumplo una semana de la cirugía de mi vida, donde pasé 6 horas en el quirófano y sobreviví ¡gracias a Dios! eso ya es una bendición. 1 cáncer vrs. 1 Raquel", escribió junto a un clip donde muestra su cicatriz localizada debajo del vientre.

Raquel se muestra agradecida y animada, haciendo un hermoso baile de la victoria desde su casa, donde algunos de sus compañeros y amigos como Danna Castillo la han visitado.

"Vamos empate y con la bendición de Dios muy pronto diremos que ganamos esta batalla. Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos", agregó.

En otro video que subió mostró el inicio de sus tratamientos en 2022 y cómo ha superado cada etapa. "Lo que el cáncer no sabía es que yo no me dejo de nada", afirmó.

Vamos empate, y con la bendición de Dios pronto diremos que ganamos esta batalla ♥️