Desde el hospital: Raquel Escalante de "¡Qué Chilero!" lucha por su vida

La integrante de "¡Qué Chilero!", Raquel Escalante, conmovió e inspiró a sus seguidores tras revelar que libra una batalla contra el cáncer y aclaró dudas acerca de su estado de salud.

Escalante, una de las conductoras más queridas de TV Azteca Guatemala, abrió su corazón y dejó entrar a sus fanáticos a esta etapa en su vida, de la que seguro saldrá triunfadora.

A través de un video, la guatemalteca aclaró cuál es la situación de su padecimiento y motivó a quienes viven el mismo diagnóstico a continuar, no desmayar y agradecer.

Raquel es integrante de ¡Qué Chilero! (Foto: Instagram)

"Hola mis amores lindos, bellos, hermosos, preciosos, les mando un besote y un fuerte abrazo", inició desde la cama de un hospital, junto a un peluche de Hello Kitty.

"Este video es para aclarar y explicarles qué está pasando con mi salud porque sé que muchas personas se están preguntando qué tengo, qué pasó y si es cierto o no", continuó.

"Realmente no he sido muy abierta en explicarles lo que ha sucedido, pues es algo que ni yo misma termino de entender. Hace unas semanas me diagnosticaron cáncer, realmente es un proceso bastante complicado y difícil de explicar a los demás, por ello he evitado hacer mayores declaraciones, únicamente he compartido un poco".

Foto: Instagram.

"Ha sido un proceso bastante duro, no solo para mí, creo que más para la gente que me ama, para mi familia, para mis amigos, que me han acompañado en esto. Algo que sí tengo bien claro y que me ha llenado de fortaleza es que Dios está conmigo".

"En ningún momento veo esta enfermedad como un castigo porque no es así, son situaciones que pasan y como en algún momento le dije a varias personas, todo me lo ha dado Dios. Para quienes no me conocen vengo desde muy abajo y Dios me ha hecho pasar por varios procesos donde me siento orgullosa de decir que nunca renegué".

Foto: Instagram.

"Cuando estaba más pequeña sufrí por muchos años de depresión y deseaba morirme, en varias ocasiones intenté quitarme la vida, sin embargo Dios no lo permitió, la vida es así, mientras antes quería morirme, hoy lucho por mi vida, porque realmente aprendí que lo que le da sentido a existir, son las personas que te rodean y mis sueños".

"Hoy les digo que estoy rodeada de tantas cosas buenas, de tantas personas bellas, que vale la pena cada segundo en este plano, mientras tenga vida voy a luchar para seguir aquí y poder disfrutar lo más que pueda con la gente que amo y demostrar lo mucho que los amo, sobre todo agradecer mucho a Dios por todo lo que me ha dado, porque no pensé ni siquiera llegar a los 25 años hoy tengo 26".

Foto: Instagram.

Mira el video completo aquí:

¡Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos! En el nombre de Dios pronto estaremos celebrando que gane esta batalla y mas adelante les compartire mas detalles sobre todo el proceso de mi lucha contra el cancer. Los amo mucho, y les mando muchos abrazos ♥️

Acerca de Raquel Escalante

Es actriz, modelo y comunicadora, originaria de Santa Rosa y conocida por su participación en certámenes de belleza. Pasó al top 10 y quedó 4a. finalista en Miss City Tourism World 2017, previo a la gran final de Miss Tourism World en China. Ganó el título de Miss Guatemala Intercontinental 2021 y fue integrante del equipo naranja del programa de televisión "Combate Internacional" de Canal 3.

