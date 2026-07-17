"¡No tengan miedo!": la reacción de un maestro en pleno temblor (video)

Las imágenes muestran cómo el maestro logra que los niños mantengan la calma y logren salir del aula.
EN COTEXTO: VIDEO: Así se vivió el temblor en un centro educativo de San Marcos
Un sismo de 7.4, cuyo epicentro se registró en el Océano Pacífico, sorprendió a los guatemaltecos esta mañana de viernes 17 de julio.
El movimiento telúrico se reportó a las 08:48 de la mañana, con una profundidad de 10 kilómetros.
A la hora del siniestro, varios estudiantes de distintos sectores del país estaban en su jornada, por lo que tuvieron que aplicar los protocolos correspondientes.
"¡Ya va a pasar!"
Un video publicado en redes sociales, muestra a un grupo de pequeños estudiantes de una escuela ubicada en el Caserío Ojo de Agua, San Marcos, justo en el momento en que ocurrió el temblor.
Gracias a la reacción del maestro, los niños lograron mantener la calma.
"No griten, métanse abajo, ya va a pasar. No tenga miedo, es temblor fue bien fuerte pero no tengan miedo", les repetía.
Luego les pidió tomar un cuaderno y cubrirse la cabeza, para poder salir del aula.
Mira aquí el video:
Varios usuarios aplaudieron la actitud del docente, pues a pesar de la gravedad de la situación, logró poner a sus alumnos a salvo.