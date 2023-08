¿Fueron los nervios? Reina de belleza se viraliza por peculiar equivocación (video)

-

La candidata al certamen de belleza se hizo viral por un peculiar "desliz" que tuvo cuando saludaba a los televidentes.

Un peculiar momento vivió Dayana Valiente, candidata a Miss Juventud Izabal 2023, cuando se dirigía a la audiencia para invitarlos a ver el evento.

En TikTok fue compartido el momento exacto en que la joven se confunde en vivo, escena que se hizo viral entre usuarios al recibir diversas reacciones.

"Hola, te saluda Dayana Valiente, representante de Cuna del Manatí, El Estor, Izabal. Te hago la cordial invitación a que nos invites a estar en el programa de Miss Juventud Izabal", dice la joven, quien es la última en hablar.

El video del momento cuenta con más de 43 mil reproducciones. Además, Dayana no pasó por alto su equivocación y en redes sociales habló al respecto.

@hnrycc1 #paratiktok ♬ sonido original - hnrycc1

En su perfil de Facebook, la joven candidata reconoció su error y aclaró que no se avergüenza o le afecta por los comentarios de burla que ha recibido.

"'Los invito a que nos inviten' No crean que me da vergüenza o me estoy tirando a llorar por los malos comentarios y burlas que están haciendo hacia mi persona!!", inicia su publicación.

"Esto a cualquier persona le puede pasar y esta vez me toco equivocarme a mí y déjenme decirles que en este mundo no hay nadie perfecto, más que solo Dios! (...) esto me sirve para prepararme de la mejor manera", puntualiza Valiente.

La izabalense ha recibido numerosos mensajes de apoyo, instándola a continuar en su búsqueda por ganar el título de Miss Juventud.