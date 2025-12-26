La llamada de extorsión con la que el MP explica como denunciar

-

El MP insta a la población a denunciar extorsiones y explica la manera en que puede hacerlo.

"Si no te pones viva y nos pagas mañana, ahí vas a ver cómo te voy a dejar ese tu m... negocio", esto fue parte de una llamada de extorsión que recibió una comerciante y que denunció ante el Ministerio Público.

La víctima denunció ante el MP, institución que publicó parte de la llamada para hacer un llamado a la población a denunciar este tipo de hecho.

"Si recibes llamadas extorsivas, te damos a conocer la ruta de cómo denunciar", dijo el MP en un video publicado.

¿Eres víctima de extorsión?

Denunciar es la clave para frenar este delito. ✋



Llama al 1574, el centro de llamadas contra la extorsión del Ministerio Público, disponible 24/7. #MPfuerteYfirme #MPcontraLasExtorsiones pic.twitter.com/LJprU6n2KB — MP de Guatemala (@MPguatemala) December 25, 2025

Cómo denunciar

Se puede acudir a una estación, comisaría o sede de la Policía Nacional Civil, llamar al 1574 del MP, hacerlo en línea o acudir a alguna de sus sedes.

Sí se acude a la sede principal, ubicada en Gerona, zona 1, la atención es brindada a través del Modelo Integral que funciona las 24 horas. Un auxiliar especial de turno es el encargado de tomar la denuncia, mientras el proceso es acompañado por un agente de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y un psicólogo.

Al terminar de interponer la denuncia, el agente de Dipanda, entrega a la víctima los datos del investigador asignado y se asigna a una agencia fiscal del MP.

Los datos de la víctima son resguardados, se dio a conocer.