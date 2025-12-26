Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Muere Perry Bamonte, tecladista y guitarrista de The Cure

  • Por Selene Mejía
26 de diciembre de 2025, 14:58
Obituarios

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, falleció a los 65 años.

OTRAS NOTICIAS: Orquesta Sinfónica de Guatemala dice adiós a Julio Antonio García Pelaez

A través de un comunicado se dio a conocer que el integrante de la banda murió este 26 de diciembre.

Bamonte comenzó trabajando en el equipo de gira y asistencia de la banda en los años 80.

tecladista the cure

"Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien murió tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas navideñas Teddy era una persona de gran corazón y una parte fundamental de la historia de The Cure". 

fallece tecladista the cure 1

Tras cuidar de la banda desde 1984 hasta 1989, se convirtió en miembro de pleno derecho de "The Cure" en 1990, tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y los teclados en los álbumes Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure, además de haber participado en más de 400 conciertos a lo largo de 14 años.

 

  

 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar