Muere Perry Bamonte, tecladista y guitarrista de The Cure

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, falleció a los 65 años.
OTRAS NOTICIAS: Orquesta Sinfónica de Guatemala dice adiós a Julio Antonio García Pelaez
A través de un comunicado se dio a conocer que el integrante de la banda murió este 26 de diciembre.
Bamonte comenzó trabajando en el equipo de gira y asistencia de la banda en los años 80.
"Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien murió tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas navideñas Teddy era una persona de gran corazón y una parte fundamental de la historia de The Cure".
Tras cuidar de la banda desde 1984 hasta 1989, se convirtió en miembro de pleno derecho de "The Cure" en 1990, tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y los teclados en los álbumes Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure, además de haber participado en más de 400 conciertos a lo largo de 14 años.