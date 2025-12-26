La copa 33 o el bicampeonato: Municipal y Antigua definen al rey del Apertura 2025

-

Hay remontadas que saben a gloria y mejor definición no habrá si es que Municipal obra el milagro de levantar el 0-2 contra el campeón Antigua, que se presentará este sábado (6:00 p. m.) en El Trébol, convertido en una caldera, para terminar de triturarlo, ganar su sexto aguacate y dejarlo otra vez con ganas de la 33.

Sumergidos en un estadio con un ambiente ardiente, los escarlatas persiguen el camino de la reconciliación con los suyos para un cierre de año dorado, después de mostrarse irreconocibles en el Pensativo, por el futbol opaco y displicente.

A los coloniales culminar la obra les significaría ser bicampeones por primera vez. Juan Apaolaza y Óscar Santis fueron los artífices del golpe inicial, sacándolos del atasco en una ida áspera y marcada por la adversidad de jugar casi todo el segundo tiempo con uno menos tras la expulsión de José Rosales.

Con el argentino Mauricio el "Mago" Tapia, el cuadro antigüeño ya tiene tres episodios dorados frente a los rojos, el más reciente hace siete meses y justo en el escenario de la zona 3, denominado por "Lelito" Santis como "patio favorito para jugar", seducido por la atmósfera eléctrica que allí se desata.

En Pedro Altán, José Martínez, Rudy Muñoz recae la fe edil de hacer un buen partido y evitar otro sonrojo mayúsculo en casa, donde hasta ahora están imbatibles, pero solo en tres ocasiones de las trece allí han sacado el resultado (ganar por diferencia de 3 goles o más) que necesitan para asaltar el trono.

Mario Acevedo, estratega rojo, sabe lo qué es mirar a los ojos a Tapia en una final. En 2021, lo derrotó con una remontada instantánea, aunque eran otros los equipos y el contexto. Ahora, con un plantel de mucho más prestigió y valor, aspira a otra hazaña con un club que no admite medias tintas:exige títulos.

Todo está servido. Puede ser una noche de redención para el "Flaco", quien erró dos veces en la ida; la de Altán, ausente en la del Clausura 2025 por suspensión o el escenario perfecto para otra corrida eufórica de los Santis y compañía en terrenos enemigos. Como sea, este sábado hay campeón.