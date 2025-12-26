Así lucen los hijos de William y Kate

Los hijos de William y Kate recibieron regalos durante una actividad por las fiestas para celebrar el nacimiento de Jesús.
La familia real británica asistió a la tradicional "Misa de Navidad" en la iglesia en Sandringham y los príncipes Jorge, Carlota y Luis llamaron la atención.
En un video que se hizo viral en redes sociales aparecen los pequeños interactuando las personas, en un momento recibieron peluches de algunos asistentes.
Carlos y Camila estuvieron acompañados por los príncipes de Gales y sus hijos.
Encabezados por el rey y la reina, recorrieron a pie la corta distancia que separa "Sandringham House" de la iglesia de Santa María Magdalena, situada en la finca privada de Sandringham, propiedad del monarca.
Los chicos ya están grandes y así lucen:
