Así lucen los hijos de William y Kate

  • Por Selene Mejía
26 de diciembre de 2025, 13:21
Así lucen los hijos de William. (Foto: Prince and Princess of Wales)

Los hijos de William y Kate recibieron regalos durante una actividad por las fiestas para celebrar el nacimiento de Jesús. 

La familia real británica asistió a la tradicional "Misa de Navidad" en la iglesia en Sandringham y los príncipes Jorge, Carlota y Luis llamaron la atención.

En un video que se hizo viral en redes sociales aparecen los pequeños interactuando las personas, en un momento recibieron peluches de algunos asistentes.

principe william hijos navidad 1

Carlos y Camila estuvieron acompañados por los príncipes de Gales y sus hijos.

Encabezados por el rey y la reina, recorrieron a pie la corta distancia que separa "Sandringham House" de la iglesia de Santa María Magdalena, situada en la finca privada de Sandringham, propiedad del monarca.

Los chicos ya están grandes y así lucen: 

