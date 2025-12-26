Real Madrid podría pedir indemnización al Barsa por el Caso Negreira

-

En los últimos meses, el Real Madrid dejó de ser discreto para empezar a tomar parte en el denominado "Caso Negreira". Las tensiones entre Florentino Pérez y Joan Laporta han impulsado al club blanco a ser más activo tanto en el ámbito legal como en el terreno mediático.

Esta semana trascendió que la entidad blanca había solicitado al juez instructor diversas diligencias. Entre ellas figuran la petición de auditorías y documentos contables del Barcelona, el análisis de comunicaciones entre el club azulgrana y compañías vinculadas a José María Enríquez Negreira.

De acuerdo con una información publicada por el Diario AS, el club merengue estaría valorando la posibilidad de exigir una compensación económica de gran magnitud al Barcelona, en concepto de daños y perjuicios derivados de los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

La relación entre Florentino y Laporta es nula luego de las acusaciones del Real Madrid por este caso. (Foto: Redes)

La postura de Florentino Pérez ya había quedado clara durante la última asamblea de socios. El presidente expresó entonces su malestar por una situación que considera inadmisible, subrayando que el Barcelona abonó más de 28 millones de euros durante varios años a una figura con responsabilidades relevantes dentro del sistema arbitral, como la gestión de ascensos y descensos, en una etapa que coincidió con los mayores éxitos deportivos del club catalán.

Además, Pérez recalcó que el Real Madrid fue el único club que decidió personarse en el proceso, a pesar de que, según sus palabras, los hechos eran conocidos por todos. Criticó también que cuatro presidentes del Barcelona mantuvieran ese modelo y lamentó que el caso no haya provocado reformas profundas en las instituciones, sino únicamente cambios superficiales.