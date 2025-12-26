Bukele revive desfile navideño y afirma recuperar Centro Histórico de San Salvador

-

El desfile y las actividades navideñas evidencian la recuperación del Centro Histórico en el Salvador que durante años estuvo marcada por abandono y la violencia.

El presidente Nayib Bukele afirmó que la recuperación del Centro Histórico de San Salvador representa uno de los cambios más significativos que ha vivido el país en los últimos años.

Durante sus declaraciones, recordó que esta zona emblemática de la capital pasó por un prolongado período de deterioro, marcado por terremotos, el conflicto armado interno y la presencia de pandillas que, por décadas, alejaron a la población y paralizaron la vida comercial y cultural del sector.

Estas declaraciones fueron acompañadas por un video donde se observa la amplitud del recorrido y la dimensión del desfile navideño el pasado 25 de diciembre.

Desfile navideño

Las condiciones actuales de seguridad han permitido que el Centro Histórico vuelva a ser un punto de encuentro para las familias, con actividad constante durante el día y la noche como el desfile navideño donde distintas plazas y espacios públicos acogieron actividades culturales y artísticas abiertas al público.

En la plaza Gerardo Barrios, la jornada inició por la tarde con la presentación de la marimba del Ballet Folklórico Nacional, seguida de espectáculos pensados para toda la familia, una puesta en escena especial con temática navideña y un cierre musical que animó a todos los asistentes.

Según datos oficiales del 5 al 22 de diciembre el lugar contabilizó cerca de tres millones de visitantes a la Villa Navideña del Centro Histórico entre familias salvadoreñas y turistas.

Las actividades navideñas incluyeron juegos de luces, música y tradiciones propias de las fiestas de fin de año.

