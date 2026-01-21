¡Remontada culé! Barcelona gana en Praga y sueña con los octavos de final

-

El FC Barcelona logró una victoria clave de 4-2 ante el Slavia Praga en condición de visita, en la fecha 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El conjunto culé dejó atrás la reciente derrota en LaLiga frente a la Real Sociedad y respondió con carácter en territorio checo, sumando tres puntos vitales que lo mantienen en la pelea por la clasificación directa a los octavos de final.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Hansi Flick, ya que Kusej adelantó al Slavia Praga al minuto 10. Sin embargo, el Barcelona reaccionó y encontró en Fermín López a su gran figura de la primera mitad. El mediocampista español igualó el marcador al 34 y firmó su doblete al 42 para darle la vuelta al resultado.

Cuando parecía que los azulgranas se iban al descanso con ventaja, un autogol de Robert Lewandowski al minuto 44 devolvió la paridad y dejó el 2-2 al término del primer tiempo.

En la segunda mitad, el Barsa volvió a mostrar personalidad pese a la lesión de Pedri, quien tuvo que abandonar el terreno de juego al 61. Su reemplazo, Dani Olmo, fue determinante: apenas dos minutos después de ingresar, marcó el 3-2 con un potente remate a la escuadra que cambió el rumbo del partido.

Misión cumplida en Praga. pic.twitter.com/RKH7dygPKS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 21, 2026

Ya al minuto 71, Lewandowski tuvo su revancha y selló el 4-2 definitivo, ahora sí en el arco rival, para asegurar un triunfo fundamental en las aspiraciones europeas del conjunto catalán.

Con este resultado, el Barcelona se mantiene en la lucha por ubicarse entre los mejores 16 equipos del torneo. Su próximo compromiso será decisivo: el miércoles 28 recibirá al Copenhague en condición de local, en un duelo que deberá ganar sí o sí para sellar su clasificación a los octavos de final de la Champions League.