Viviendas sufren daños tras fuerte temblor en Quetzaltenango

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La magnitud del sismo ha provocado daños estructurales y alarma en los guatemaltecos.

Un fuerte temblor de magnitud 5.6 sacudió a Guatemala la mañana de este viernes, el mismo tuvo epicentro en el departamento de Quetzaltenango.

En esa región se registraron daños en varias viviendas, las cuales han presentado rajaduras y desprendimiento en paredes ante el sismo.

Uno de los sectores afectados es la 11 calle del barrio Santa Ana, en donde partes de las paredes colapsaron.

Viviendas sufrieron daños en la 11 calle del barrio Santa Ana de Xela. (Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Por otro lado, un muro perimetral colapsó en la zona 3 de ese mismo departamento, en donde hasta el momento no se han reportados personas heridas o lesionadas.

Un muro colapsó en la zona 3 de Quetzaltenango. (Foto: Cruz Roja Guatemalteca)

Se recomienda mantener la calma y realizar evacuaciones ante posibles réplicas, así como de comunicarse a los números oficiales de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades.