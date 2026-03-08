Versión Impresa
Localizan el cuerpo de un hombre en Mixco

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de marzo de 2026, 10:55
Los restos se ubicaron al fondo de un barranco. (Foto:Bomberos Voluntarios)

Los cuerpos de socorro ubicaron a un hombre al fondo de un barranco.

Este macabro hallazgo fue descubierto este 8 de marzo, en un barranco ubicado en la 5a. avenida y 25a. calle, en la Colonia Primero de Julio, en la zona 5 de Mixco.

Tras ser alertados, Bomberos Voluntarios bajaron al fondo del barranco a rescatar el cuerpo de un hombre.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales. Se espera la presencia de la autoridades para investigar el caso.

