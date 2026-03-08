Localizan el cuerpo de un hombre en Mixco

Los cuerpos de socorro ubicaron a un hombre al fondo de un barranco.
Este macabro hallazgo fue descubierto este 8 de marzo, en un barranco ubicado en la 5a. avenida y 25a. calle, en la Colonia Primero de Julio, en la zona 5 de Mixco.
Tras ser alertados, Bomberos Voluntarios bajaron al fondo del barranco a rescatar el cuerpo de un hombre.
Sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales. Se espera la presencia de la autoridades para investigar el caso.