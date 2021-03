Ricardo Arjona reveló los detalles de su concierto "Hecho a la Antigua", que anunció recientemente y que será en vía streaming.

El guatemalteco dará una íntima presentación en streaming iluminado con 5 mil velas, desde míticos edificios antigüeños.

"Llamarlo otro 'live' más no sería lo correcto. Arjona generará un ritual en directo, junto a más de 30 músicos, que no podrá compararse con nada de lo que se haya hecho. La tarea no es fácil, se necesitó de hacer un ensayo general del concierto para asegurarse que las 5 mil velas que iluminarán el lugar podrán ser suficientes para fotografiar el evento y seguir minuciosamente todos los cuidados de sonido para no afectar el monumento", explicó el cantautor.

La fecha del show está programada para el viernes 10 de abril a las 7 de la noche, el costo de la entrada es de Q90, si pagas con BAC y Q120 para el acceso a la transmisión.

Las entradas estarán a la venta en Todoticket. a partir del viernes 12 de marzo.

A parte del concierto en streaming, Guatemala será el único país que tendrá acceso al evento de manera gratuita, pues se realizará una transmisión en canal 7, la transmisión será diferida a diferencia de la transmisión.

Los accesos están disponibles en www.hechoalaantigua.com