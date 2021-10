Ricardo Arjona reveló nuevos planes para su disco "Negro"

Ricardo Arjona decidió explicar en un video cuáles son los próximos planes para el álbum "Negro", que vería la luz en las plataformas digitales en octubre y dio nuevos detalles.

Tras haber anunciado días atrás que su álbum "Negro" sería lanzado el 1 de octubre del 2021 en plataformas digitales, el cantautor guatemalteco hizo algunos anuncios relacionados con cambios en el lanzamiento y cómo se podrá disfrutar del material.

"Es la semana donde deberían de pasar un montón de cosas, como preámbulo... yo les voy a decir hoy todo lo que no va a pasar", explicó.

Arjona contó que tenía una entrevista en las plataformas de streaming que llevarían su música pero todo cambió:

"Supuestamente tenía una entrevista con las plataformas más importantes de la música. Se suspendieron todas porque después de mi primera entrevista con una de las más importantes y uno de sus ejecutivos, todos llegaron a la conclusión... ¡muy acertada!, de que soy el peor de los promotores, para mi propio trabajo", dijo.

"Me preguntaron: '¿Qué tienes para nosotros?', yo pensé un rato y dije: 'Nada', después me dijeron: '¿En qué playlist te gustaría estar?' y yo pensé otra vez y dije: 'En ninguna', es en serio, no es porque me siento mejor o peor que nadie. Después de estar trabajando por 3 años en un proyecto que se llama Blanco y Negro, de haber vivido en Londres, de haberme sumergido en el sonido de los 60, de haber hecho un disco le dije a esta misma persona: 'Lo que pasa es que el trabajo que hice es todo lo que no está de moda, es complicado para mí, por eso creo que el mejor playlist para el trabajo que acabo de hacer es uno que se llame: Blanco y Negro, donde estén todas las canciones de Blanco y Negro, porque no lo veo en ningún otro lado', total es que me fue fatal y se suspendió lo todo lo que venía", afirmó.

"Nos quedaremos con nuestra idea original de compartir una canción por semana y vamos a salir con una canción que se llama: 'Yo me vi', de mi equipo, de la gente que está alrededor de este lanzamiento, ¡pobres todos!, a ninguno le gustó esta canción para salir, pero es el autorretrato mío del muchacho revolucionario, de mis 16 años, 17 años, el que leía toda la literatura de ese lado del mundo, de esa ideología y que todos esos libros fueron quemados por su madre. De ese muchacho al que de repente colocó el disco en el gusto de mucha gente y se pasó a otro bando, el que conoció los dos mundos y los dos mundos lo jodieron inmensamente y lo trataron un poco mal, 'yo me vi' es el autorretrato de ese muchacho y con ese vamos a empezar", dijo.

Acerca "Yo me vi" dijo:

"Es una canción ruda, no es la mejor para empezar, yo también coincido que podríamos haber saludo con otra que era mucho más accesible pero me parece que salir en estos tiempos con un autorretrato muy sincero era lo mejor que le podía pasar a este proyecto, total, no es que vengo jugando a la contra, es que a estas alturas del partido, después de haber pasado por mucho, que la gente me ha tratado mucho mejor de lo que me merezco y de lo que yo pensaba, el lujo que me puedo dar es no subirme al avión más lujoso sino hace lo que me da la gana en los proyectos que quiero", expresó.

El guatemalteco expresó que esta producción se hizo en Nashville porque Londres estaba cerrado.

"No se trata de la estrategia para el lanzamiento... De la mejor ventana para defender tu trabajo, crear un escándalo para lanzar la mejor canción, decir cualquier cosa", aseguró.

El Tema: "Yo me vi", será el primero en lanzarse el 8 de octubre de 2021. Al igual que "Blanco", el guatemalteco lanzará canción por canción en sus redes.

