Rojos apuntan a dar la estocada a Guastatoya para avanzar a semis

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Con los deberes hechos en el partido de ida al ganar de visita 1-0, Municipal recibe este domingo a Guastatoya en busca de sellar su clasificación a las semifinales del Clausura 2026.

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Los rojos, incluso, se pueden dar el lujo de perder 1-0 y quedarse con el boleto porque les favorece la posición en la tabla. Pero, es algo que el técnico Mario Acevedo y sus pupilos no quieren.

El equipo escarlata encontró su mejor versión en la recta final del torneo y suma 4 triunfos consecutivos, así que el objetivo será alargar la racha. Eso sí, el rival no la pondrá fácil. Guastatoya se salvó del descenso, que era su objetivo principal, y ahora no tiene nada que perder y mucho que ganar.

Acevedo no podrá contar con José Morales (suspendido) y con el goleador José Carlos Martínez, quien se perderá la fase final por una lesión en el talón de Aquiles.

Importante, afición roja.



Este domingo NO habrá taquilla en el estadio.

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¡Nos vemos en la grada alentando al #ElEquipoDelPueblo! pic.twitter.com/bxnkpfnC6M — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) May 1, 2026

Los pechoamarillos, que afrontaron la serie sin su técnico, el argentino Pablo Centrone, tendrán la baja de su guardameta, Rubén Escobar, también suspendido.

En la otra llave, Xelajú, sin Jesús López, espera ratificar su condición de favorito ante Marquense, en su estadio y con su gente. El juego de ida terminó empatado 1-1.