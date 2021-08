Ronald Koeman dedica palabras de despedida a Lionel Messi

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se sumo a las despedidas para Messi, quien dejó el club azulgrana el pasado jueves 5 de agosto.

"Todavía es difícil de entender que ya no jugarás en el Barcelona", empezó a escribir Koeman en su cuenta de Twitter. "Gracias por todo lo que has hecho por nuestro club, Leo. Realmente disfruté la temporada completa que trabajamos juntos. Estoy impresionado con tu ética de trabajo y tu deseo de ganar", agregó.

A la salida de Messi, Koeman lo nombró como "el mejor jugador del mundo" y agregó: "Por ahora, les deseo lo mejor a ustedes y a su familia", resignado con la salida del argentino.

It makes you the best player in the world. For now, I wish you and your family the best! ❤️ #ForçaBarça — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) August 7, 2021

Messi dará conferencia

Lionel Messi participará en una conferencia de prensa del Barcelona programada para este domingo 8 de agosto, tres días después de que el club catalán anunciara su salida, luego de 21 años usando la camisola azulgrana.

La conferencia junto a Messi fue anunciada por el FC Barcelona este sábado a las 10:00 (GMT), es decir a las 4:00 de la mañana en horario de Guatemala.

El futbolista de 34 años contestará a las interrogantes y será la primera comparecencia pública del argentino desde que se comunicó su salida del Barcelona.

Allegados de Messi indicaron que el delantero habría llegado a la sede del Barcelona para firmar su continuidad. Sin embargo, durante el encuentro las condiciones de su nueva contratación cambiaron y este optó por no renovar. Esto, según informaron, dejó a Messi en "shock".