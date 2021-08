Viktor Axelsen manda mensaje a Kevin Cordón por su caravana en Guatemala

Viktor Axelsen ganó el oro en la rama de bádminton en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En su pasó para llegar a la final, Axelsen derrotó al guatemalteco Kevin Cordón en la llave de semifinales; pero, a pesar de la derrota, Kevin reveló que el danes tuvo una actitud de admiración hacía él.

Además de las palabras de felicitaciones de Axelsen a Kevin, fue en la cuenta de Twitter del badmintonista danés donde reaccionó a la caravana de recibimiento del zacapaneco. "¡Es genial ver a Kevin celebrado en Guatemala!", escribió Viktor.

Great to see Kevin getting celebrated in Guatemala! https://t.co/4kbI5if7Kp — Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) August 7, 2021

El juego contra Axelsen

Durante el partido, Cordón le puso las cosas difíciles a Axelsen. El guatemalteco de 34 años frunció el ceño del danés siendo el número dos mundial.

Finalmente, ese partido acabó con victoria del europeo por 21-18 y 21-11, pasando muchos apuros en el primer set.