Tragedia en la playa: Mujer es hallada sin vida tras ser arrastrada por el mar

El cuerpo de la mujer fue hallado tras ser arrastrada por el mar, mientras su pareja sigue desaparecida.
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En horas de la noche del sábado 14 de noviembre, los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados sobre la desaparición de Rosa Emperatriz Solares y Bayron Aguilar Ruiz
La pareja habría sido arrastrada por las olas en la playa de la aldea El Garitón, ubicada en Taxisco, Santa Rosa.
Tras su desaparición y un operativo de búsqueda se halló a Rosa sin vida esta mañana del 15 de noviembre.
Las autoridades continúan la búsqueda de Bayron, quien aún sigue sin ser localizado.