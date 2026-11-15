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Tragedia en la playa: Mujer es hallada sin vida tras ser arrastrada por el mar

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de noviembre de 2026, 11:52
La pareja fue arrastrada por las olas del mar. (Foto: redes sociales)

La pareja fue arrastrada por las olas del mar. (Foto: redes sociales)

El cuerpo de la mujer fue hallado tras ser arrastrada por el mar, mientras su pareja sigue desaparecida.

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En horas de la noche del sábado 14 de noviembre, los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados sobre la desaparición de Rosa Emperatriz Solares y Bayron Aguilar Ruiz

(Foto vía: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto vía: Bomberos Municipales Departamentales)

(Foto vía: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto vía: Bomberos Municipales Departamentales)

La pareja habría sido arrastrada por las olas en la playa de la aldea El Garitón, ubicada en Taxisco, Santa Rosa.

Tras su desaparición y un operativo de búsqueda se halló a Rosa sin vida esta mañana del 15 de noviembre.

Las autoridades continúan la búsqueda de Bayron, quien aún sigue sin ser localizado.

(Foto vía: redes sociales)
(Foto vía: redes sociales)

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