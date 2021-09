Sale a la luz el video del día que Otto Gómez resultó baleado en la zona 10

Otto Gómez resultó baleado en la zona 10 en noviembre de 2020 durante un incidente vial. El abogado dijo que fue víctima de un ataque, pero las imágenes muestran lo contrario.

Una cámara de seguridad captó lo ocurrido previo a que Otto Gómez resultara baleado en la 15 calle y Avenida Reforma zona 10. Este incidente armado sucedió el 23 de noviembre de 2020.

Antes de llegar a la esquina, donde el automovilista detona el arma de fuego contra Gómez, se observa que el carro de color blanco avanza a alta velocidad sobre la 15 calle y se detiene en el semáforo.





Otro vehículo avanza a toda velocidad y estuvo cerca de arrollar a los tripulantes de dos motocicletas que circulaban por la misma calle. Este es el auto de Otto Gómez.

Las imágenes no son de alta calidad, aún así se puede distinguir que el vehículo conducido por Gómez hace una maniobra para colocarse frente al carro que ya esperaba el cambio de luz del semáforo.

Aquí puedes verlo:

Otto Gómez desciende de su vehículo, reclama al otro auto y da una patada a la puerta del conductor. Esto ocasionó que el automovilista le disparara.

Gómez, en ese momento, mencionó que se trataba de un atentado en su contra. Situación que quedó descartada.

Captura de Otto Gómez

Otto Gómez está sindicado de dos delitos relacionados con abusos en contra de la mujer, como agresión sexual y violencia contra la mujer en el ámbito público.

Además de otros cuatro delitos que habría cometido en contra de funcionarios o empleados del sistema de justicia: amenazas en forma continuada, discriminación en forma continuada, simulación de delito y obstaculización de la acción penal en forma continuada.

Para el operativo de captura, la PNC usó a por lo menos 12 agentes.

"Persecución política"

Otto Gómez declaró estar orgulloso de su captura: "No estoy aquí por delincuente, no estoy aquí por haber asaltado, ni dado muerte. Estoy aquí porque me fabrican un caso", expresó.

Mencionó que todo se trata de una persecución política, "pues él ha estado en la coyuntura del país y ha dicho y denunciado".