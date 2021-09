Otto Gómez reacciona por captura: "Es una persecución política"

El abogado Otto Gómez habló desde la carceleta de tribunales y lo primero que dijo a la prensa es que su captura "es una persecución política".

EN CONTEXTO: Capturan al abogado Otto Gómez

Otto Gómez declaró estar orgulloso de su captura: "No estoy aquí por delincuente, no estoy aquí por haber asaltado, ni dado muerte. Estoy aquí porque me fabrican un caso", expresó.

Mencionó que todo se trata de una persecución política, "pues él ha estado en la coyuntura del país y ha dicho y denunciado".

“ Yo no me preocupe en lo más mínimo, todo mi actuar está en las redes, ahí le he publicado ” Otto Gómez , abogado capturado

Otto Gómez está sindicado de dos delitos relacionados con abusos en contra de la mujer, como agresión sexual y violencia contra la mujer en el ámbito público.

Además de otros cuatro delitos que habría cometido en contra de funcionarios o empleados del sistema de justicia: amenazas en forma continuada, discriminación en forma continuada, simulación de delito y obstaculización de la acción penal en forma continuada.

Para el operativo de captura, la PNC usó a por lo menos 12 agentes.

Otto Gómez era custodiado por policías de la Unidad de Protección a Personalidades desde 2017.